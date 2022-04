Banco Central destaca avanço na divulgação de suas bases estruturadas e nas suas pesquisas

Conforme informações oficiais, desde a edição do Decreto Presidencial nº 8.777/2016, o Banco Central do Brasil (BCB) avançou substancialmente na divulgação de suas bases estruturadas em formato aberto, considerando as demandas da sociedade, a avaliação de relevância social de acordo com a percepção de seus curadores, e os acessos a bases de dados ao site do Banco Central do Brasil (BCB).

Banco Central destaca avanço na divulgação de suas bases estruturadas em formato aberto

Para compor o rol de informações a serem disponibilizadas em formato aberto no período de maio/2021 a abril/2023, deverão ser considerados sobretudo os seguintes critérios:

Grau de demanda potencial da informação

O grau de demanda potencial da informação, priorizando-se:

a realização de pesquisa pública sobre as bases não sigilosas disponibilizadas no Catálogo de Bases de Dados e Sistemas do Governo Federal ;

as demandas registradas no Fala.br ou no Fale Conosco; e

os assuntos mais procurados no sítio da Autarquia;

Grau de relevância social e/ou institucional da informação

o grau de relevância social e/ou institucional da informação, considerando o alinhamento estratégico e a percepção da área responsável, a partir, por exemplo, de pesquisa periódica dirigida aos curadores das bases de dados.

O nível de qualidade de dados e de maturidade dos sistemas

O nível de qualidade de dados e de maturidade dos sistemas que dão suporte às respectivas bases de dados, resultantes, respectivamente, dos processos de gestão de qualidade de dados estabelecidos para as bases de dados, dos indicadores de monitoramento de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), acompanhados pelo Deinf, e dos de qualidade, monitorados pelos curadores.

1ª edição da pesquisa de transparência do Banco Central do Brasil (BCB)

A instituição destaca a realização da 1ª edição da pesquisa de transparência do Banco Central do Brasil (BCB), que ocorreu em duas etapas nos meses de fevereiro e março de 2020.

Mailing list do Focus (Pesquisa Focus)

A primeira, destinada ao público cadastrado no mailing list do Focus (Pesquisa Focus), a qual teve um público-alvo de aproximadamente 50 mil usuários e foi distribuída pelo endereço eletrônico que encaminha os relatórios semanais aos cadastrados, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Público em geral (Pesquisa Aberta)

Já a segunda, que visava o público em geral (Pesquisa Aberta), foi divulgada na página do Banco Central do Brasil (BCB) e em suas redes sociais, e era de livre acesso aos cidadãos. As questões que integraram as pesquisas foram idênticas nos dois grupos, destaca a instituição em divulgação oficial.