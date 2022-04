As reservas internacionais somaram US$357,7 bilhões em fevereiro de 2022, redução de US$658 milhões em comparação ao mês anterior, informa o Banco Central do Brasil (BCB) por meio de divulgação realizada na data desta publicação, 29 de abril de 2022.

Banco Central do Brasil: elevação no estoque de reservas internacionais

O resultado decorreu, principalmente, das variações por paridades que contribuíram para reduzir o estoque em US$2,4 bilhões. Ademais, o retorno líquido de linhas com recompra, US$1,0 bilhão; as variações de preço, US$646 milhões; e a receita de juros, US$393 milhões; contribuíram para elevar o estoque de reservas internacionais, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) através de divulgação oficial realizada na data desta publicação.

Mercado doméstico: investimento líquido em carteira

Os investimentos em carteira no mercado doméstico totalizaram entradas líquidas de US$1,8 bilhão em fevereiro de 2022, resultado de ingressos de US$4,8 bilhões em ações e fundos de investimento e saídas de US$3,0 bilhões em títulos de dívida, informa a análise oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

Nos doze meses encerrados em fevereiro de 2022, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram ingressos líquidos de US$23,2 bilhões, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) através de recente divulgação oficial.

