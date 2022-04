Banco Central: melhoria na plataforma oficial da instituição

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a instituição realizou pesquisas de avaliação dos usuários quanto aos canais de comunicação do Banco Central, visando a melhoria na plataforma oficial da instituição.

Avaliação dos usuários quanto aos canais de comunicação do Banco Central

Os participantes tiveram a oportunidade de avaliar aspectos ligados à transparência no Banco Central do Brasil (BCB) e encaminhar comentários e sugestões sobre a divulgação de informações nos principais canais de comunicação da instituição.

A realização de consulta pública

No âmbito de tal pesquisa, caberia destacar a realização de consulta pública destinada a receber sugestões de abertura de bases de dados de interesse público a serem priorizadas para disponibilização no Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil (BCB).

Critérios de frequência e de relevância das informações

Ao final, o Banco Central do Brasil (BCB) recebeu cerca de 2.600 sugestões de bases de dados na Pesquisa Focus e 440 na Pesquisa Aberta.

Consulta opcional a inventário disponibilizado

Após seleção das principais bases mencionadas, indicadas mediante consulta opcional a inventário disponibilizado para consulta, em vista critérios de frequência e de relevância das informações sugeridas, foi organizado, juntamente com as áreas técnicas responsáveis por tais conjuntos de dados, um cronograma de abertura de dados que pode ser verificado no site oficial da instituição, destaca o próprio Banco Central do Brasil (BCB).

Melhoria na plataforma oficial da instituição

Ainda nesse contexto, tendo em vista o elevado número de acessos a várias de suas bases textuais no site da Instituição – tais como normativos e relatórios oficiais –, e sua importância para a ampliação da transparência e para o aperfeiçoamento da comunicação institucional, o presente PDA estimulará, junto às áreas técnicas responsáveis, o processo de abertura desse tipo de base, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

O rol e cronograma de informações serão disponibilizados em formato aberto

O rol e cronograma de informações que serão disponibilizadas em formato aberto no período de maio/2021 a abril/2023 será apresentado oficialmente pela instituição, com atualizações semestrais ou a qualquer momento no caso de evidente relevância, levando-se em conta a questão do custo operacional relacionado à disponibilização da informação no formato aberto, destaca o próprio Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial.

O Plano de Dados Abertos

Para o alcance de suas atribuições, o Plano de Dados Abertos do Banco Central do Brasil (BCB) tem parte de sua governança alicerçada na Política de Governança da Informação (PGI) do Banco Central do Brasil (BCB), que tem como objetivos assegurar a devida prestação de informações à sociedade, em especial as de interesse público, e compartilhar informações com outros órgãos públicos sobre as quais não recaia vedação expressa de acesso, informa a própria instituição.