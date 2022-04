O Banco Central do Brasil (BCB) apresenta a revisão das projeções de crescimento do saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em 2022.

Banco Central: projeção para a evolução do crédito em 2022

As novas estimativas incorporam as informações de crédito divulgadas desde o último Relatório de Informação (RI), assim como a evolução recente da conjuntura econômica, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial realizada em março/2022.

Dados do mercado de crédito

Os dados do mercado de crédito divulgados desde o último Relatório surpreenderam positivamente, de forma que o saldo do crédito registrou em 2021 crescimento superior ao do ano anterior, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).

A dinâmica do crédito às famílias

Diferente de 2020, o resultado do ano passado refletiu a dinâmica do crédito às famílias, tanto no segmento livre como no direcionado, com destaques para cartão de crédito à vista e crédito pessoal não consignado, além de crescimento acentuado no crédito rural e nos financiamentos imobiliários.

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que o saldo dos financiamentos às empresas desacelerou em relação a 2020, quando registrou a maior expansão desde 2008.

As modalidades livres do segmento

Entre as modalidades livres do segmento, destacam-se a retomada das operações de desconto de duplicatas, antecipação de faturas de cartão de crédito e financiamento de veículos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB) em divulgação oficial.

O saldo das operações financiadas com recursos direcionados, por sua vez, terminou o ano relativamente estável, reflexo do encerramento da maioria dos programas emergenciais.

A projeção de crescimento do saldo de crédito para 2022

Para 2022, a projeção de crescimento do saldo de crédito foi reduzida de 9,4% para 8,9%, indicando redução no ritmo de crescimento em relação a 2021, em linha com a esperada desaceleração da atividade econômica e o ciclo de aperto monetário.

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que no crédito às famílias, houve a manutenção da projeção de crescimento do saldo com recursos livres em 13,0%, enquanto no segmento direcionado houve redução, de 10,0% para 9,0%, resultado de expectativas menores para as modalidades imobiliária e rural.

Financiamentos às empresas

Nos financiamentos às empresas, a projeção para o aumento do saldo foi elevada de 12,0% para 13,0% no segmento livre, incorporando cenário menos benéfico de captações no mercado de capitais e externo, em contexto de elevada incerteza doméstica e internacional.

Essa nova projeção deixa de incorporar novas concessões no âmbito do Pronampe

Além disso, houve redução na projeção do segmento direcionado, de -4,0% para ?8,0%. Essa nova projeção deixa de incorporar novas concessões no âmbito do Pronampe, considerando o não provisionamento de recursos para novas operações até a data limite do Relatório divulgado em março de 2022.

A eventual aprovação destes recursos ou de novos programas de crédito direcionado para empresas levaria naturalmente a revisão da projeção, informa o Banco Central do Brasil (BCB).