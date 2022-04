banco digital disponibiliza cartão virtual para contas PJ

Na última quarta-feira (6), o banco digital Nubank divulgou em seu blog mais uma novidade: o cartão virtual para contas PJ. A função já era oferecida para clientes PF, agora também deve auxiliar empresas por todo o país.

Essa modalidade de cartão estará disponível na função débito para uma parcela de clientes e no crédito para uma porcentagem ainda mais limitada. Apesar disso, o Nubank esclarece que a funcionalidade deve ser implementada aos poucos para todos os usuários do banco digital.

Segundo o Nubank, o cartão virtual de débito permite que compras online sejam realizadas de forma mais segura. Além disso, é possível adicioná-lo à carteira digital (Google Pay e Apple Pay) e realizar compras por aproximação utilizando a tecnologia contactless em estabelecimentos físicos.

Vantagens do cartão virtual

A principal vantagem do cartão virtual é o conforto de poder realizar compras sem sair do celular. Sendo assim, não é necessário que os usuários do Nubank aguardem a chegada do cartão para realizar operações, pois elas podem ser feitas utilizando o cartão virtual, mesmo em empresas presenciais. A tecnologia também é bastante segura, já que o cartão pode ser deletado a qualquer momento pelo aplicativo do Nubank.

O cartão virtual de débito para clientes PJ do Nubank poderá ser utilizado tanto online quanto offline. No caso de compras online, ele será aceito por aplicativos parceiros do Nubank que utilizam essa forma de pagamento, como 99, Uber, Netflix, Ifood, Mercado Pago, entre outros. Ademais, outros locais também aceitam pagamentos com o cartão virtual por meio do PayPal.

Já para compras offline, o cliente Nubank precisa conectar seu cartão virtual à sua carteira digital. Desta forma, qualquer estabelecimento com uma maquininha que aceite pagamentos por aproximação poderá receber.

Sendo assim, em compras online será preciso que o usuário digite todos os dados do cartão, da mesma forma que compras online são feitas com cartões físicos. Já para compras offline por meio da carteira digital, basta encostar o celular na máquina de pagamentos.

Saiba como ativar a novidade na conta PJ

Assim como todas as outras funções do Nubank, é bastante simples ativar o cartão digital do banco digital. Para isso, basta abrir o App e entrar na seção “PJ”. Em seguida, o usuário deve clicar em “Meus cartões”.

Após clicar em “Meus cartões”, o aplicativo disponibilizará a opção “Criar cartão virtual” que o usuário deve selecionar. Desse modo, o cliente Nubank precisará escolher um nome personalizado ao cartão e clicar em “Criar cartão virtual”. Por fim, será solicitada a senha de 4 dígitos utilizada para outras movimentações da conta PJ. De acordo com o Nubank, cada cliente pode ter até 10 cartões virtuais que podem ser divididos de acordo com as categorias de compra.

É importante mencionar que as movimentações feitas com o cartão virtual de débito do Nubank constam na linha do tempo da conta PJ. Além disso, para os clientes escolhidos para o teste do cartão de crédito PJ, os pagamentos devem estar junto com as compras feitas por meio do cartão físico.