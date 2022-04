Banco Inter encerra o 1º trimestre com um acumulado de R$ 14,1 bilhões

Na última segunda-feira (11), o Banco Inter divulgou a prévia operacional do primeiro trimestre de 2022. Segundo dados informados pelo banco digital, a instituição encerrou esse período com uma base de 18,6 milhões de clientes. Sendo assim, houve uma alta de 82% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.

O volume de transações com os cartões do banco digital cresceu 86% em relação ao ano de 2021, encerrando o mês de março com um acumulado de R$ 14,1 bilhões. Do valor total, R$ 6,4 bilhões foram movimentados no crédito e R$ 7,7 bilhões no débito. De acordo com o Banco Inter, o saldo médio dos seus correntistas foi de R$ 1,1 mil.

Novas parcerias do Banco Inter

Nesta segunda-feira (11), o Banco Inter também divulgou uma parceria com o Banco Mercantil, visando oferecer crédito para cidadãos com 50 anos ou mais. A intenção das instituições é ofertar até R$ 2 bilhões nos próximos 18 meses.

“Considerando a posição destacada do Inter no varejo digital, expertise em distribuição de ativos e alta qualidade de funding, e a expertise do Mercantil do Brasil em desenvolver e estruturar produtos de varejo bancário compatíveis com as demandas do público com idade 50+, com expressiva capacidade de originação de ativos de crédito”.

Ainda se acrescentou que “o acordo compreende a realização de operações de cessão de créditos originadas pelo Mercantil do Brasil ao Inter, conforme melhor conveniência das partes em cada caso, com volume total de até R$ 2 bilhões, e prazo de 18 meses” disseram as instituições em comunicado.

Em uma apresentação prévia, o Banco Inter também informou um novo acordo com a Mastercard. Segundo o banco digital, o acordo possui “potencial para capturarmos uma melhoria de eficiência em 45% na operação de cartões nos próximos 5 anos”.

Vantagens do banco digital

O Banco Inter oferece diversos produtos financeiros aos seus usuários. Apesar disso, é importante entender que cada um desses produtos é voltado para determinado público. Atualmente, o banco digital oferece quatro opções de cartão de crédito, sendo elas: Inter Mastercard Gold, Inter Platinum, Inter Mastercard Black e Mastercard Win.

O cartão Inter Mastercard Gold oferece aos seus usuários 0,25% de cashback nas faturas. Além disso, o cartão oferece o seguro proteção de preço, garantia estendida original, Mastercard Global Service, seguro compra protegida, Mastercard Supreenda e diversas ofertas especiais Mastercard. Essa opção de cartão é mais voltada para clientes que adquirem produtos pelo cartão.

O cartão Platinum do Banco Inter é ideal para os clientes que gostam ou precisam viajar bastante. Com essa modalidade de cartão, os usuários contam com uma assistência global de emergência e serviço de concierge. Assim como o Mastercard Gold, o cartão Platinum também não possui anuidade e garante 0,5% em cashback sobre o valor total da fatura paga em débito automático.

O cartão cartão Inter Mastercard Black pode ser solicitado por usuários que tenham gasto um valor superior a R$ 7 mil nas últimas 4 faturas. Essa opção de cartão de crédito oferece 1% de cashback nas faturas, bem como assistência de viagens e sala VIP no aeroporto de Guarulhos.

Já o cartão Mastercard Win do Banco Inter oferece 1,25% de cashback nas faturas, bem como uma taxa de câmbio de PTAX + 1%. Assim como as outras modalidades, o Mastercard Win não possui anuidade e conta com vantagens em viagens.