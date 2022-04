Bancos vão abrir no feriado desta sexta-feira, 15?

Os bancos estarão fechados neste feriado da sexta-feira santa, 15 de abril. As informações foram confirmadas pela Federação Nacional dos Bancos (Febraban) com antecedência para que os usuários dos serviços bancários não sejam surpreendidos com o fechamento das agências.

Com isso, muita gente vai ter que esperar um pouco para realizar algumas atividades. As agências bancárias devem voltar com o atendimento na segunda-feira (18).

Nesta sexta-feira (15), é celebrado o feriado cristão, que rememora a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. Por conta disso, as agências físicas estarão fechadas em todo o país, segundo informações da Federação Nacional dos Bancos (Febraban).

Quem precisar dos serviços bancários poderá recorrer aos serviços digitais, que permanecerão funcionando normalmente nesta sexta-feira (15).

Os clientes poderão realizar as operações bancárias tanto por aplicativo quanto pelo internet banking. Além disso, a central de atendimento pelo telefone também estará disponível para os clientes das agências bancárias.

Feriados nacionais 2022

Além do feriado da sexta-feira santa, os brasileiros contarão com mais dez feriados nacionais até o fim de 2022. A maioria deles irá cair em uma quarta ou quinta-feira.

Neste mês de abril, já na próxima semana, os cidadãos terão o feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21. Neste ano, será comemorado em uma quinta-feira. Após isso, o próximo feriado em dia útil somente no dia 16 de junho, quando é comemorado o feriado de Corpus Christi.

Lembrando que o feriado de Corpus Christi cairá no dia 16 de junho, uma quinta-feira, e será ponto facultativo, ou seja, empregadores podem optar por conceder ou não a folga aos seus funcionários.

Confira a relação completa de feriados para este ano:

Datas em 2022 Dia da semana Feriado 15 de abril Sexta-feira Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo 21 de abril Quinta-feira Tiradentes 1.º de maio Domingo Dia do Trabalho 16 de junho Quinta-feira Corpus Christi (ponto facultativo) 7 de setembro Quarta-feira Independência do Brasil 12 de outubro Quarta-feira Nossa Sr.a Aparecida 2 de novembro Quarta-feira Finados 15 de novembro Terça-feira Proclamação da República 24 de dezembro Sábado Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h) 25 de dezembro Domingo Natal 31 de dezembro Sábado Véspera do Ano Novo 2023 (ponto facultativo após as 14h)