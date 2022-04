Banda EVA abre o último dia do CarnaSal com clássicos da Axé Music

Foto: Allana Gama / iBahia

A banda EVA abriu os trabalhos no último dia do CarnaSal com o grandes hits do Axé. O grupo se apresentou no “circuito” do Wet, na Paralela, em Salvador, neste sábado (23).

Em entrevista exclusiva ao iBahia, Felipe Pezzoni entregou a emoção de se apresentar no evento depois de dois anos sem Carnaval.

“Eu tô amarradão. A gente tá meio órfão do carnaval de Salvador e eventos como esse dá uma amenizada na saudade. Isso aqui é uma uma grande reunião de amigos do axé. Que honra! Tô feliz demais, de estar com tantos artistas que eu amo”, contou o artista ao repórter Lucas Sales.

O artista abriu o show com a música ‘Circulou’ e colocou os foliões para dançarem atrás do trio. No repertório ainda estão grandes clássicos da Banda Eva, como ‘Me Abraça’, ‘Beleza Rara’, ‘Leva Eu’, e é claro, ‘Eva’. Confira um trecho do show:

Além da Banda EVA, o último dia do CarnaSal reuniu atrações como Peixe, Psirico, Olodum e Bell Marques. Léo Santana, Parangolé, Babado Novo, Filhos de Jorge, Carlinhos Brown e Saulo fizeram a alegria dos foliões nos dois primeiros dias do evento.

