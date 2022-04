Bandeira branca: Mileide Mihaile curte show do ex-marido, Wesley Safadão, em São Paulo

Águas passadas não movem moinhos, e o reino que por anos foi de guerra agora é de paz. Prova disso, é que Mileide Mihaile curtiu um show de Wesley Safadão da plateia com direito a registro nas redes sociais da apresentação.

A ex-mulher do forrozeiro, que terminou o relacionamento após uma traição, esteve no show feito pelo artista em São Paulo na madrugada do sábado (2) e não viu problemas em mostrar onde estava. Na web, a influenciadora e ex-A Fazenda gravou um trecho da música “Eu Já Tava Bem”. Este foi um dos primeiros shows de Safadão compartilhado por Mileide na web.