Banese abre concurso para 55 vagas e cadastro reserva; há oportunidades em Salvador

Foto: Divulgação

O banco Banese está com inscrições abertas para concurso público que tem como objetivo preencher 55 vagas, além fazer cadastro de reserva, para o cargo de Técnico Bancário III (nível superior), destinado a pessoas com formação na área de Informática.

Ao todo, são 50 vagas para Desenvolvimento e 5 vagas para profissionais de Suporte. Pela primeira vez, o concurso do banco público será realizado em três capitais do Nordeste: Aracaju (SE), Recife (PE) e Salvador.

A remuneração inicial para as vagas é de R$ 4.840,45 para uma jornada de 30 horas semanais. A oportunidade também conta com auxílio-refeição, auxílio-creche, vale-transporte e auxílio-transporte, gratificação semestral paga nos meses de janeiro e julho referente ao valor da remuneração mensal, proporcional aos meses trabalhados; direito de participação no plano de assistência odontológica, médica e hospitalar e plano de previdência privada. Há, ainda, a possibilidade de desenvolvimento na carreira.

As inscrições podem ser realizadas até às 14h do dia 14 de abril, no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame: www.institutoaocp.org.br. A prova está prevista para ser aplicada no dia 8 de maio de 2022 e o valor da inscrição é de R$ 88.

O horário e o local das provas serão informados posteriormente por meio de edital e do Cartão de Informação do Candidato no próprio site do Instituto.

É importante que os candidatos fiquem atentos ao endereço eletrônico da banca organizadora, que é o canal oficial do concurso, para ficarem por dentro de todas as etapas e demais detalhes.

Banese

Com 60 anos de história, o Banese é um banco múltiplo, de capital aberto e economia mista, controlado pelo Estado de Sergipe, e catalisador do crescimento econômico da sociedade sergipana e nordestina por meio da prestação de serviços bancários.



A instituição é detentora da maior fatia do mercado de crédito de livre destinação de Sergipe, com 36% de participação, segundo dados do Banco Central do Brasil (novembro/2021). A instituição encerrou o ano passado com mais de 800 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas.

Banca organizadora

O Instituto AOCP, banca responsável pelo concurso do Banese em 2022, é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades e projetos sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

Em casos de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Candidato do Instituto AOCP através do e-mail candidato@institutoaocp.org.br ou do telefone (44) 3013-4900.

Leia mais sobre Brasil em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias.