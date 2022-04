Bar da Mônica, na Gamboa, relata importunação sexual e assédio contra funcionários

Foto: Reprodução / Instagram

O Bar da Mônica, localizado na região da Gamboa, em Salvador, publicou no Instagram um comunicado no qual relata casos de assédio e importunação sexual contra funcionários do estabelecimento.

De acordo com a nota do bar, os assédios são diários. “Diante do volume alarmante de atos de assédio e importunação sexual que nossos colaboradores vem sofrendo diariamente, informamos que a partir de hoje não haverá mais tolerância para essas condutas impróprias em nosso restaurante, e quando for identificado o (a) agressor (a) será convidado a se retirar do nosso estabelecimento”, diz a publicação.

O perfil do Bar da Mônica segue o comunicado descrevendo as situações que aconteceram com funcionários. “Atos libidinosos como: apalpar as partes íntimas, carícias, excessivos pedidos de telefone, propostas indiscretas, gorjetas intencionadas e beijos roubados. Esses serão tratados como fatores cruciais para convidarmos o indivíduo a deixar o local e acionaremos os órgãos competentes”.

Na publicação, o bar lembra que “importunação sexual é crime, previsto no artigo 215-A do código penal brasileiro, com pena de um a cinco anos de reclusão”.

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.