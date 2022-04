Em busca de uma oportunidade de emprego? A BareDevs oferece vagas para trabalho remoto destinadas a profissionais de nível sênior. São mais de 10 postos de trabalho para o cargo de Desenvolvedor Java.

Para concorrer às posições, é importante cumprir com os requisitos, quais sejam: sólida experiência em Java e com bancos de dados SQL e NoSQL, conhecimento em Microsserviços e Cloud, bem como em algoritmos, infraestrutura de TI e gestão de metodologias ágeis intermediárias. Os candidatos devem, ainda, ter forte compreensão das melhores práticas, princípios SOLID, CLEAN Code e soluções do mercado, além de conhecimento em Design Patterns e experiência no desenvolvimento de aplicativos, em testes automatizados, pipelines CI/CD, entre outros. Nível avançado de inglês também é um requisito importante da vaga, uma vez que o profissional atuará em sintonia com equipes de outros países.

Em contrapartida, a empresa oferece salário acima da média do mercado e a possibilidade de um trabalho 100% remoto, com horários flexíveis, licença parental remunerada, férias e feriados. Além disso, a BareDevs se orgulha de oferecer um ambiente de trabalho diversificado e multicultural, que é, também, inovador e conta com estrutura e recursos de uma multinacional líder de mercado.

Sobre a empresa

A BareDevs é a empresa de soluções de tecnologia que mais cresce na América Latina. A companhia oferece produtos e soluções para empresas de todos os tamanhos, desde startups até algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Google, Rolls-Royce, Pinterest, EY, SiriusXM, Motorola, ViacomCBS & Chime, entre outras, com um core business voltado à terceirização de software, testes e suporte operacional.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar a página da empresa no Vagas.com para conferir a lista completa de requisitos e cadastrar o currículo.