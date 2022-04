Barraco de madeira pega fogo e bebê de um ano tem 80% do corpo queimado na BA

Uma bebê de um ano de idade teve 80% do corpo queimado depois que o barraco onde ela morava pegou fogo na quinta-feira (21), na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

De acordo com informações apuradas pela TV Santa Cruz e reproduzidas pelo portal g1 Bahia, a vítima foi identificada como Valentina. Ela vivia no local com os pais, que não estavam no cômodo no momento do incêndio.