Batalha de Poitiers: como cai no vestibular?

Batalha de Poitiers: análise de questão de vestibular

O conflito conhecido como “Batalha de Poitiers” foi uma batalha importante que aconteceu no ano de 732, durante a Alta Idade Média.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de história geral, especialmente dentro de importantes vestibulares do país.

Dessa forma, para que você possa se preparar para as suas provas, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre a Batalha de Poitiers. Confira!

Batalha de Poitiers: análise de questão

(FGV) A batalha de Poitiers (732) é um dos momentos cruciais da evolução política da Europa, pois:

a) terminou com a influência que o Império de Bizâncio exercia sobre a cultura da França.

b) deteve a expansão das forças muçulmanas, graças à enérgica ação de Carlos Martel.

c) representou a derrota naval dos turcos que ameaçavam a primazia militar de Roma.

d) significou o fim da influência dos governantes merovíngios, com a implantação do feudalismo.

e) unificou a Gália Cisalpina, que passou a ser governada pelos Carolíngios impostos pela Igreja.

Análise:

A resposta para a questão do vestibular da FGV, Fundação Getúlio Vargas, é a alternativa B.

Os candidatos deveriam saber que a Batalha de Poitiers, que aconteceu no ano de 732, foi a responsável por consolidar o fim da expansão do islamismo no continente europeu, limitando-a à Península Ibérica.

O principal nome do conflito foi Carlos Martel, rei dos francos que organizou as suas tropas de forma estratégica para impedir o avanço das tropas dos muçulmanos sobre a Europa e, especialmente, sobre a França, que havia se tornado um importante alvo dos islâmicos.

As tropas de Carlos Martel eram volumosas e faziam uso de técnicas de guerra muito violentas e de ferramentas avanças, características que contribuíram para a vantagem dos francos no conflito. Ainda, devemos ter em mente que a Batalha de Poitiers foi a responsável pelo fim da expansão do islamismo na Europa e também pela consolidação do reino dos francos, localizado na atual França, como uma potência dentro do continente europeu.