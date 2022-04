‘BBB 22’: Alexandre Pires e Seu Jorge cantam na festa deste sábado (02)

Juntos em turnê especial que roda o Brasil, neste sábado, dia 2, Alexandre Pires e Seu Jorge desembarcam no palco da casa mais vigiada do país. Na próxima festa, realizada para os brothers do Top 10, os artistas se juntam em um repertório cheio de sucessos e hits de suas carreiras. Canções como “Mina do Condomínio”, “Burguesinha”, “Que Se Chama Amor” e “Sai da Minha Aba” estão no setlist da dupla.

O clima de festa no apê vai dominar a noite intimista dos participantes. O portal de acesso ao espaço será como um elevador interativo que garante a chegada à celebração. E nesta noite, os brothers vão, literalmente, arrastar os sofás da sala para se jogar na pista.

Com uma vista digna de rooftop, o ambiente contará com um cantinho representativo de cada cômodo presente em um apartamento, agora instalados no gramado da casa do BBB. No banheiro, os confinados terão a chance de soltar a voz debaixo do chuveiro – já que um microfone estará à disposição – sem incomodar os vizinhos.