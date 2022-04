‘BBB 22’: Boninho entrega spoiler de sala do ‘paredão falso’; Arthur deve ocupar espaço

Foto: Reprodução | Instagram Falta pouco para o Brasil descobrir qual brother ocupará a sala secreta do ‘BBB 22’. Arthur Aguiar, Gustavo, Eliezer e Linn da Quebrada disputam a preferência do público e apenas um deles passará pela sensação única de participar do “paredão falso” do reality da TV Globo.

O resultado da votação que foi aberta no último domingo (3) será revelado por Tadeu Schimidt nesta terça-feira (5). Segundo enquete feita pelo iBahia, Arthur Aguiar deverá sair vencedor do embate com mais de 54% dos votos.

No paredão falso, o participante retornará ao reality pouco tempo depois. Enquanto isso, ficará em um quarto secreto com poderes dentro da casa, como cortar a água, mandar todo mundo para a xepa, acordar os brothers a qualquer hora, trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.