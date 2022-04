BBB 22 cancelado? Boninho revela ‘trollagem’ com brothers; veja detalhes

Boninho usou os stories do instagram nesta segunda-feira (18) para avisar aos telespectadores que enganará os participantes do BBB 22. O diretor de Tv ordenará que todos os brothers, até mesmo os que não estão no paredão, coloquem as malas na dispensa.

A ideia da brincadeira surgiu após os participantes especularem que haverá uma “troca” entre os que não estão e os que estão na berlinda. “Juro que eu tento ficar quieto, mas eles dão as dicas pra gente botar poupa no jogo!!! @bbb todo mundo de mala pronta! #jogodadiscordia”, escreveu Boninho.

“Nunca está bom quando um pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então amanhã de manhã a gente vai falar: ‘todo mundo de mala pronta’. Por quê? Só pra gente se divertir”, completou o diretor, alertando que a trollagem ocorrerá na terça-feira (19).

Vale lembrar que Gustavo, Eliezer e Paulo André estão no paredão. No jogo da discórdia, eles precisaram dizer quem colocariam na berlinda no lugar deles.

