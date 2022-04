‘BBB 22’: Fã de Eliezer recria quarto Lollipop no próprio quarto

Foto: Reprodução | Redes sociais

Um fã de Eliezer, do ‘Big Brother Brasil 22’, resolveu recriar um dos quartos da casa mais vigiada do Brasil em sua própria casa: o Lollipop. O cômodo pode até ter sido desfeito no reality da TV Globo, mas na casa do designer Almir Freixo, vai durar por muito tempo.