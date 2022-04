‘BBB 22’: festa desta quarta (20) dos brothers tem Mumuzinho e Kevin O Chris como atrações

A última quarta-feira do ‘BBB 22’ (20), chega em grande estilo para os cinco sobreviventes do jogo. Na noite de festa, a casa mais vigiada do Brasil ganhará ares de baile de formatura, com direito a beca, capelo e look de gala. E para deixar a celebração do ‘Top 5’ ainda mais animada, Mumuzinho e Kevin O Chris levam pagode e funk para o palco do reality, com dois shows completos.

De volta ao programa, Mumuzinho diz que a sensação se cantar no BBB é maravilhosa: “A energia da casa e dos brothers é sempre incrível. Ainda mais, para mim, que sou um fã assumido do BBB”, declara. Intérprete de sucessos como “Fulminante” e “Eu Mereço Ser Feliz”, o cantor revela que pretende levar um repertório alto astral e colocar os participantes para dançarem e se divertirem.

Em sua estreia no BBB, Kevin O Chris afirma que se sente realizado com a apresentação que, segundo o artista, tem grande representatividade em sua carreira. “Eu canto a minha realidade e tudo que eu vivo dentro da favela, e poder levar o meu funk para um programa do tamanho do ‘Big Brother’ é surreal, gratidão máxima”, comenta.

Fã do reality, o dono do hit “Tipo Gin” fala que assiste a todas as edições e revela que vibra com suas músicas fazendo parte da temporada. “Ver o funk chegar cada vez mais longe é maravilhoso. Toda vez que escuto minhas músicas tocando lá dentro me dá mais certeza de que eu estou no caminho certo”, completa.