‘BBB 22’: Paulo André acorda excitado e entrega situação a Scooby: ‘Galudão’

Paulo André entregou mais uma de suas intimidades para Pedro Scooby. Na tarde desta segunda-feira (11), o brother revelou ao surfista que ficou excitado enquanto dormia no quarto Lollipop.

O ex-romance de Jade Picon ainda confessou que ficou sem graça com a situação e está preocupado da cena ter sido flagrada por colegas de confinamento ou o público.

“Caraca… e hoje… acordei ‘galudão’, mané!”, começou Paulo André, que arrancou risos do surfista. “Eu levantei e nem tinha me ligado! Aí falei caral**! Aí me cobri… que loucura!”, continuou PA. “Que loucura, irmão!”, reagiu o marido de Cíntia Dicker.