‘BBB 22’: show da final terá Léo Santana, Maria, Xamã e mais; veja atrações

A finalíssima do ‘Big Brother Brasil 22’ contará com os shows de Léo Santana, Xamã, Naiara Azevedo, Matheus e Kauan, Maria, Linn da Quebrada, Jão e Paulo Ricardo. A grande final será realizada na próxima terça-feira (26).

Na próxima terça-feira (26) o público conhecerá o grande vencedor da vigésima segunda temporada do ‘Big Brother Brasil’. Fazendo da noite mais aguardada pelos finalistas uma grande celebração, um festival de música trará oito atrações para o palco do programa, no jardim da casa, garantindo repertório para todos os gostos.

Também do gramado da casa mais vigiada do Brasil, Tadeu Schmidt comandará o programa, ao vivo, ao lado dos três finalistas, que serão conhecidos neste domingo (24).

Mas, enquanto o trio da final não está definido, o já confirmado line-up da noite adiciona um quê a mais de ansiedade para a chegada da festa que encerra a edição.

Os shows serão de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, que farão apresentações exclusivas e cantarão em feats inéditos.

