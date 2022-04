‘BBB’: Eliezer desiste de prova de resistência; disputa fica entre Paulo André e Arthur

Ao longo da competição, os brothers enfrentam alguns desafios no Provódromo. Na estação Eletricidade, eles devem resistir a chuvas, vento e calor. Na estação Carga, devem correr contra o cronômetro enquanto esvaziam e carregam a mala do carro. Já na estação Todos no Carro, eles lutam contra o sono enquanto permanecem dentro do veículo.