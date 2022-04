‘Belérrima’: Conheça Wladia Goes, influenciadora digital de autoestima contagiante

Ela é bela e negra, sorri com os olhos e tem longos cabelos grisalhos – volumosos como nuvens. “Belérrima”, ela sempre “chega chegando”. Seja pessoalmente ou pela internet, seria impossível para o “Preta Bahia” ignorar a figura de Wladia Goes.

Soteropolitana de 46 anos, Wladia esbanja beleza, jovialidade e estilo. Não é à toa que trabalha como produtora de moda e figurinista. Desde criança sempre foi nariz em pé e autoestima “no teto”. Ao falar sobre si, ela dispensa a falsa modéstia e afirma com segurança e muito orgulho sobre quem é: “Sempre fui ousada, de nariz em pé. Eu sempre me achei desde sempre a mais tudo. Sempre me achei Graças a Deus”, contou a figurinista ao iBahia.