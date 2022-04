Bell Marques se declara para os fãs e emociona público com hits no último dia do CarnaSal

Ele não para! Prestes a completar 70 anos de idade, Bell Marques veio direto do Rio de Janeiro – onde se apresentou na Barra da Tijuca -, direto para o CarnaSal. Uma das atrações do último dia da folia, o cantor entregou o segredo para tanta vitalidade.

“Isso é inerente a mim mesmo, mas tem uma coisa que me move muito mais é quando eu olho pras pessoas, né? E na pandemia tinha uma coisa que me incomodava muito. Primeiro é porque eu gosto de abraçar as pessoas. Eu gosto de estar próximo, eu não gosto de dar as mãos, eu gosto de abraçar, e me incomodava muito em eu não poder abraçar as pessoas. A outra coisa que eu não conseguia fazer era fazer com que olhar o sorriso das pessoas. Isso me incomodava pra caramba que o sorriso de uma pessoa pra mim ela consegue transmitir toda a energia que a pessoa guardou dentro daquele momento pra passar”, conta Bell ao repórter Lucas Sales. Foto: @mottaphotos

O artista creditou aos fãs, toda sua energia nos palcos e comemorou o retorno aos shows.

“Quando eu estou no trio elétrico, hoje e ao longo de toda a minha história, quando as pessoas sorriam e olham pra mim porque o olhar tá muito próximo do sorriso. Aquilo me dá uma energia muito bacana, sabe? Sempre eu agradeço por aquele sorriso, por aquele olhar carinhoso que as pessoas me veem e isso me faz com que eu me mova, me move e não me não pare, não pare, não pare”.

O artista embalou os foliões presentes no ‘circuito’ do Wet, na Paralela, em Salvador, com o projeto “Bell das Antigas”, a emoção e a nostalgia tomou conta do público e também do cantor. Músicas como “Diga Que Valeu”, “Selva Branca”, “Menina Me Dá Seu Amor”, “Voa Voa” e “Não Vou Chorar” marcaram presença no repertório.

O último dia do CarnaSal reuniu atrações como Banda EVA, Psirico, Olodum e Peixe. Léo Santana, Parangolé, Babado Novo, Filhos de Jorge, Carlinhos Brown e Saulo fizeram a alegria dos foliões nos dois primeiros dias do evento.

