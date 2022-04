Bella Campos, a Muda de ‘Pantanal’, rejeita rótulo de vilã: ‘Mesmo sofrimento’

Foto: Reprodução/TV Globo

Bella Campos, atriz que vive a Muda de “Pantanal”, não quer ser reconhecida como uma vilã na trama das 21h. A artista acredita que sua personagem e Juma (Alanis Guillen) possuem semelhanças e até o “mesmo sofrimento”.

“A relação das duas vai se construindo por identificação. Elas passaram pelo mesmo sofrimento de perder os pais”, contou em entrevista ao colunista Zean Bravo, do jornal “Extra”.

“Ela luta pela própria sobrevivência e suas atitudes ainda vão surpreender o público”, completou Bella, a responsável pela morte de Maria Marruá (Juliana Paes).

Em seu primeiro trabalho na TV, a profissional chegou a ser cogitada para o papel de Filó na primeira fase da trama, mas a personagem acabou com Letícia Salles.

“Tenho 1,62 m e entrei numa agência de modelos porque o gerente do café me indicou. Em pouco tempo, fechei uma campanha de sapato. Fiz o papel de uma noiva e me vi sendo uma coisa distante do que eu era. Foi massa”, lembrou Bella que iniciou a carreira artística como modelo.

