Belle Époque: um resumo completo

Belle Époque: todas as informações sobre o tópico

O termo “belle époque” é utilizado para denominar um período de grande positividade e paz na Europa, que aconteceu entre os anos de 1871 e 1914.

O assunto é abordado com muita frequência em questões de história geral pelas principais provas do país, com um destaque para a prova do ENEM e os vestibulares.

Dessa forma, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a Belle Époque. Confira!

Belle Époque: introdução

O termo “belle époque” é uma expressão da língua francesa que possui como significado “bela época”.

A expressão foi utilizada para definir um período de paz que aconteceu no continente europeu entre os anos de 1871, depois da unificação da Itália, a unificação da Alemanha e o fim da Guerra Franco-Prussiana, e 1914, quando a Primeira Guerra Mundial teve início.

Ainda, ao mesmo tempo, as potências europeias passaram a investir de forma pesada em inovações tecnológicas e culturais, provocando o início de um forte período de urbanização e de modernização do continente.

Belle Époque: características

A Belle Époque foi caracterizada por um importante processo de industrialização, modernização e urbanização no continente europeu. Com isso, os espaços europeus se tornaram muito mais urbanizados e inovados.

Devemos destacar também os grandes investimentos nas indústrias europeias e também na ciência, possibilitando diversas invenções e também transformações das invenções que já existia na época. É justamente por isso que, durante a Belle Époque, um grande progresso aconteceu, acompanhado por um período sem grandes conflitos.

Lembre-se também de que as invenções e transformações foram resultados da Segunda Revolução Industrial, que atingiu boa parte do continente europeu a partir da segunda metade do século XIX. Dentre as principais invenções do período, podemos destacar o telefone, as locomotivas a vapor, os bondes elétricos e o avião.

Os meios de comunicação também foram fortemente desenvolvidos durante o período, como podemos ver por meio do desenvolvimento do telefone.

Por fim, devemos destacar também as inovações nos transportes que foram realizadas durante a Belle Époque. Dentre a principais, podemos citar a invenção do Ford T, carro fabricado nos Estados Unidos que revolucionou a indústria automobilística no mundo.