Belo e Gracyanne Barbosa são procurados pela Justiça por dívida com hospital

O cantor Belo e a esposa do artista, Gracyanne Barbosa, estão sendo procurados pela Justiça por conta de uma dívida com um hospital de São Paulo.

De acordo com o site UOL, a Justiça de São Paulo busca o casal há um ano e cinco meses para que eles sejam citados no processo movido pelo hospital São Camilo Ipiranga, de SP, pelo débito de R$ 3 mil.

A assessoria do cantor garantiu ao site UOL que a cobrança do hospital foi paga em juízo, com valor atualizado, no entanto, não foi encontrado no processo registro sobre o pagamento.