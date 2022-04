Beneficiário do Auxílio Brasil vai poder tomar empréstimo consignado

Com um limite de até 40%, os beneficiários do Auxílio Brasil já estão na estimativa de poder solicitar um empréstimo consignado. A novidade foi anunciada pelo Governo Federal no mês de março e servirá como uma extensão do empréstimo consignado, que recentemente teve a sua margem ampliada para os beneficiários do novo programa de transferência de renda.

A partir da modalidade de empréstimo consignado, que até pouco tempo só ficava disponível para aposentados e pensionistas do INSS, está disponível para quem ainda está recebendo o Benefício de Prestação Continuada, que é pago para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Desse modo, o valor da renda poderá ser comprometido em até 40%, sendo que 35% para empréstimo pessoal e mais de 5% para as despesas e saques com o cartão de crédito consignado. Para quem está participando do Auxílio Brasil, ainda será preciso aguardar questões técnicas do Ministério da Cidadania para conseguir o empréstimo consignado.

Quais beneficiários do Auxílio Brasil vão poder receber o empréstimo consignado?

De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, todo mundo que está recebendo ao menos R$ 400 por parcela no Auxílio Brasil e que manteve as datas dos depósitos que eram feitas no Bolsa Família, sempre de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS).

O Governo Federal iniciou os pagamentos do novo programa de transferências de renda ainda no dia 17 de novembro, que inclusive foi o mesmo dia em que o Governo liberou a última parcela do Auxílio Emergencial, que foi pago desde o início da pandemia de Covid-19.

Será obrigatório a contratação da margem?

De forma alguma, a contratação vai ser obrigatória. Para quem não optar por receber o empréstimo consignado, vai continuar recebendo os pagamentos do Auxílio Brasil normalmente como antes. Sobre o conceito de margem para empréstimo, o banco não tem o direito de descontar o benefício além do limite que já foi estabelecido.

Digamos que um trabalhador tenha uma renda líquida mensal de R$ 2.000. Sendo assim, para ela o valor máximo da parcela a ser descontado por mês para o empréstimo consignado será de R$ 700, mais R$ 100 que serão referentes aos saques feitos exclusivamente com o cartão de crédito emitido para usar no empréstimo consignado.

O cartão do empréstimo consignado funciona como um cartão de crédito e é usado para o pagamento de produtos ou serviços no comércio. A maior diferença entre o cartão de crédito e aquele que recebe a margem do crédito consignado, é que o valor da fatura será descontado diretamente na folha de pagamento de um benefício, nesse caso do Auxílio Brasil.

Neste momento, entre as opções disponíveis no mercado, talvez a mais vantajosa seja aderir ao empréstimo consignado por conta das menores taxas de juros que são aplicadas. Esse tipo de crédito costuma ter uma taxa de inadimplência baixa, bem menor do que geralmente ocorre para quem recebe um empréstimo diretamente por um banco ou instituição financeira.