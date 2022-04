Beneficiários com NIS final 5 recebem sexta-feira (22)

Nesta sexta-feira (22), a Caixa Econômica Federal deve creditar os recursos referentes ao Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS final 5. Segundo o governo federal, mais de 17 milhões de famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema são atendidas pelo programa de transferência direta de renda. Os pagamentos de abril devem ser concluídos até o dia 29.

Recentemente houve um reajuste nos valores das faixas de renda para recebimento do Auxílio Brasil. Desse modo, a renda de famílias consideradas em situação de extrema pobreza passou de R$ 100 para R$ 105 per capita, enquanto as famílias em situação de pobreza foi de R $200 para R$ 210 por pessoa.

Veja o calendário de pagamento de abril

As datas de pagamento do Auxílio Brasil seguem o calendário de pagamento do extinto Bolsa Família. Sendo assim, os beneficiários são pagos de acordo com o final do número NIS, nos últimos dez dias úteis de cada mês. Confira o calendário deste mês e veja os pagamentos que ainda deverão ser efetuados:

NIS final Data de pagamento 5 22/04 6 25/04 7 26/04 8 27/04 9 28/04 0 29/04

Mais informações referente às parcelas e valores do Auxílio Brasil podem ser consultadas pelos beneficiários no aplicativo Caixa Tem, bem como por meio do telefone 111. Vale ainda ressaltar que os cidadãos que recebem o benefício, podem fazer movimentações e compras diretamente no App Caixa Tem, sem precisar sacar os valores.

Crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil

Nos últimos dias, o governo federal divulgou outra novidade para beneficiários do Auxílio Brasil, a possibilidade de contratar um empréstimo consignado. Essa modalidade de empréstimo oferece menores taxas de juros, já que o valor é descontado diretamente na folha de pagamento (no caso dos beneficiários do Auxílio Brasil, será descontado direto do benefício).

Vale mencionar que a margem de crédito definida pelo governo federal é de 40%. Desse modo, o valor a ser abatido do benefício relativo ao empréstimo não pode ultrapassar os 40% definidos pelo governo federal.

O Auxílio Gás do governo federal

Neste mês, parte dos beneficiários do Auxílio Brasil também terão direito ao Vale Gás do governo federal. O Vale Gás tem sido pago também pela Caixa Econômica Federal, seguindo o calendário de pagamento do Auxílio Brasil.

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses e corresponde a 50% do valor do gás, levando em consideração a média nacional do preço do botijão de 13kg divulgada pela ANP. A previsão de pagamento do benefício é de 5 anos e segundo o governo federal, mais de 5 milhões de famílias devem ser beneficiadas até o final de 2026.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Vale Gás é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Vale ressaltar que famílias com mulheres vítimas de violência doméstica (com medidas protetivas de urgência) possuem preferência para recebimento do benefício. Para sacar o Vale Gás, os beneficiários devem realizar os mesmos procedimentos de saque do Auxílio Brasil.