Beneficiários terão acesso a empréstimo consignado

O governo federal divulgou uma novidade para os beneficiários do Auxílio Brasil, a extensão do empréstimo consignado. Desse modo, os cidadãos que recebem o programa de transferência direta de renda poderão realizar empréstimos de 40%, após os ajustes técnicos que serão feitos pelo Ministério da Cidadania.

A Medida Provisória que autoriza o empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em março. De acordo com informações disponibilizadas pelo governo, com as mudanças, cerca de 52 milhões de pessoas serão alcançadas.

Essa modalidade de empréstimo era exclusiva para aposentados do INSS. Agora, além dos beneficiários do Auxílio Brasil, aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) também poderão realizar a solicitação. O valor máximo da renda que pode ser comprometido é 40%, do valor total, 35% poderá ser utilizado no empréstimo pessoal e 5% para despesas e saques com cartão de crédito consignado.

Saiba mais sobre o empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil

O empréstimo consignado é uma vantagem para os beneficiários do Auxílio Brasil, já que oferece uma das menores taxas de juros do mercado. Apesar disso, é importante ser cauteloso com essa função, já que o risco de endividamento acaba aumentando e prejudicando ainda mais a vida financeira de famílias em situação de pobreza.

O governo federal deve permitir que as parcelas do empréstimo comprometam, no máximo, 40% do valor do benefício. Vale lembrar que as instituições bancárias não podem descontar do beneficiário um valor acima do limite de 40%. Além disso, a contratação é facultativa e deve ser feita apenas quando os beneficiários desejarem pegar dinheiro emprestado por algum motivo.

Para que as famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil consigam o empréstimo do governo federal, ainda será preciso aguardar alguns ajustes que serão feitos pelo Ministério da Cidadania. Atualmente, o Auxílio Brasil atende aproximadamente 17 milhões de famílias.

Entenda o crédito consignado

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo onde o valor das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamento dos trabalhadores. Desse modo, por haver uma garantia de pagamento em dia, as instituições bancárias conseguem oferecer menores taxas de juros.

No caso dos beneficiários do Auxílio Brasil, o empréstimo consignado será descontado diretamente do valor do benefício. Vale mencionar que nesta modalidade, é definida uma margem de crédito, que trata-se do valor máximo que pode ser comprometido do salário/benefício para o pagamento das parcelas.

Outras modalidades de empréstimo

Recentemente, a Caixa divulgou também uma modalidade de empréstimo disponível para usuários do Caixa Tem. O serviço oferece valores entre R$ 300 e R$ 1.000, com taxa de juros mensal de 3,99%. Além disso, os cidadãos que emprestarem esse dinheiro, terão até 24 meses para quitar a dívida.

Outra modalidade de empréstimo anunciada recentemente pela Caixa foi o “SIM Digital Caixa Tem”, destinado para empreendedores Pessoa Física e Microempreendedores Individuais (MEI). Para isso, é necessário que esses usuários se encaixem nas regras do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores.

Com tantas modalidades de empréstimo, seja para beneficiários do Auxílio Brasil, BPC e até para empreendedores, é importante sempre analisar as condições e taxas de juros antes de efetuar a solicitação. Isso evita que os usuários acabam se prejudicando financeiramente.