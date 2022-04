Benefícios que serão pagos em abril; veja se você vai receber

O mês de abril está repleto de novidades para os cidadãos brasileiros. O Auxílio Brasil terá mais uma rodada de pagamentos para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, assim como o Auxílio Gás. Além disso, os trabalhadores com saldo disponível terão uma oportunidade de sacar até R$ 1 mil do seu FGTS.

Ainda, os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão acesso a primeira parcela do 13º salário, que pelo terceiro ano consecutivo foi antecipado pelo governo. Os trabalhadores que não sacaram o abono PIS/Pasep de 2019 também terão uma nova chance de resgatar os recursos neste mês.

Auxílio Brasil e Auxílio Gás

Atualmente, o novo Bolsa Família está contemplando mais de 18 milhões de famílias. Segundo o Ministério da Cidadania, este mês continua com o pagamento do benefício básico de R$ 400. Enquanto isso, o valor do vale gás será de R$ 57, aproximadamente, conforme o preço médio nacional do botijão de 13 kg.

O calendário usado para ambos os benefícios é o mesmo. Veja as datas de pagamentos a seguir conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1 – 14 de abril de 2022;

NIS final 2 – 18 de abril de 2022;

NIS final 3 – 19 de abril de 2022;

NIS final 4 – 20 de abril de 2022;

NIS final 5 – 22 de abril de 2022;

NIS final 6 – 25 de abril de 2022;

NIS final 7 – 26 de abril de 2022;

NIS final 8 – 27 de abril de 2022;

NIS final 9 – 28 de abril de 2022;

NIS final 0 – 29 de abril de 2022.

Antecipação do 13º salário do INSS

Como previamente dito, mais uma vez os segurados do INSS terão o seu 13º salário pago mais cedo. Como de costume, o benefício extra será repassado em duas parcelas através de dois calendários diferentes, dividido entre os beneficiários que recebem um salário mínimo e os que recebem uma quantia maior.

Primeira parcela para quem recebe um salário mínimo:

Dígito final NIS 1 – 25/4;

Dígito final NIS 2 – 26/4;

Dígito final NIS 3 – 27/4;

Dígito final NIS 4 – 28/4;

Dígito final NIS 5 – 29/4;

Dígito final NIS 6 – 2/5;

Dígito final NIS 7 – 3/5;

Dígito final NIS 8 – 4/5

Dígito final NIS 9 – 5/5;

Dígito final NIS 0 – 6/5.

Primeira parcela para quem recebe acima de um salário mínimo:

Dígito final NIS 1 e 6 – 2/5;

Dígito final NIS 2 e 7 – 3/5;

Dígito final NIS 3 e 8 – 4/5;

Dígito final NIS 4 e 9 – 5/5;

Dígito final NIS 5 e 0 – 6/5.

PIS/Pasep esquecido

Para o trabalhador saber se esqueceu de sacar o PIS 2019, pode acessar:

Aplicativo Caixa Trabalhador;

Site da Caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa 0800 726 6207.

O servidor público poderá consultar o Pasep

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil:

4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 729 0001 (demais cidades)

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Já para solicitar os valores, caso tenha, o procedimento pode ser realizado pela central Alô Trabalhador, no telefone 158 ou por e-mail (e-mail trabalho.uf@economia.gov.br). A expressão “uf” deve ser substituída pela sigla do estado onde o trabalhador habita.