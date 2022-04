Berg Rabelo emociona fãs ao cantar com Calcinha Preta 18 anos após sua saída; assista

Os fãs da Calcinha Preta ganharam um presente especial da banda na apresentação do último sábado (2). Dezoito anos após a sua saída do grupo, Berg Rabelo cantou junto com Daniel Dial, Bell Oliver e Silvania Aquino no show da turnê em Recife, Pernambuco.

O momento foi aplaudido pelos fãs, que fizeram barulho e mataram a saudade com o reencontro inesperado. Berg reapareceu ao lado da banda durante a internação de Paulinha e esteve ao lado dos companheiros no período difícil que foi a luta da artista para sobreviver.

O grupo se apresenta em Salvador no próximo final de semana, 9 de abril, no evento Forró Pra Sempre. Este será o primeiro show do grupo na capital baiana sem Paulinha. O show acontece no WET Salvador e os ingressos a venda na loja Bora Tickets 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.