Bernoulli Educação divulga NOVOS empregos; confira

O Grupo Bernoulli Educação, um dos principais fornecedores de educação de alta qualidade do Brasil, agora está aceitando inscrições para novas vagas de emprego no estado de Minas Gerais. Confira a lista de empregos disponíveis, bem como as qualificações necessárias para preencher as oportunidades e os benefícios oferecidos pela empresa!

Bernoulli Educação está contratando profissionais em Minas Gerais

Desde 2002, o Grupo Bernoulli cresceu e se tornou um dos principais fornecedores de educação de alta qualidade do país. As vagas disponíveis na empresa são apenas para residentes de Minas Gerais.

A seguir está uma lista de vagas disponíveis para se juntar à equipe operacional da companhia:

Assistente de Comunicação;

Telefonista;

Editores Audiovisuais;

Auxiliares Administrativos Facilities;

Auxiliares de Serviços Gerais;

Disciplinario;

Analista de Conteúdo – Matemática;

Supervisor de Contas a Pagar;

Assessor de Relacionamento e Mercado;

Assistente de Tesouraria e Cobrança;

Analista de Operações;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Analista de Contratos;

Designer Instrucional de Matemática;

Monitor de Química;

Monitor de Física;

Analista de Estoque;

Monitor de Matemática.

Os profissionais que se inscreverem para trabalhar no Grupo Bernoulli e que forem elegíveis, contam com uma variedade de benefícios, incluindo vale alimentação, transporte, seguro de vida, planejamento de carreira e assistência médica e odontológica.

Como realizar a candidatura

Para serem considerados para uma das vagas em aberto do Grupo Bernoulli Educação, os candidatos devem atender a todos os requisitos para o cargo que desejam preencher. As inscrições estão sendo aceitas através do preenchimento da ficha cadastral que se encontra no site de participação.

