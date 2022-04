BK Brasil abre mais de 1.500 vagas em todo o país

Já imaginou trabalhar em uma das maiores redes de fast food do país? A BK Brasil, detentora das marcas Burger King e Popeyes, abriu recentemente mais de 1.500 vagas de emprego em todo o território nacional.

Grande parte das posições são destinadas a profissionais interessados em trabalhar em um dos restaurantes da empresa em diferentes cidades das regiões sudeste, nordeste, centro oeste e sul. As vagas são para cargos de liderança, como Gerente de Restaurante e Coordenador de Turno, Atendimento e Técnico em Manutenção.

Há, ainda, 35 vagas para atuação no escritório corporativo da marca, localizado e Barueri, na grande São Paulo, com foco nas áreas de Tecnologia, Financeiro, Marketing e Vendas, Gente e Gestão, Operações e Expansão e Engenharia.

Neste último caso, aliás, há chances para as funções de Engenheiro de Dados, Engenheiro de Software, Arquiteto de Dados, PO (Product Owner), Analista de Negócios Digitais entre outras carreiras, em uma tentativa de atender à demanda por profissionais da área de TI.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e a lista completa de oportunidades e exigências pode ser acessada aqui.

Além disso, a BK Brasil criou dois bancos de talentos exclusivos para pessoas negras e outro para pessoas com deficiência.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para conferir a lista completa de oportunidades. As inscrições podem ser feitas, também, via Whatsapp, por meio do número (11) 94317-6360. A empresa possui um bot para recrutamento, que facilita a candidatura.

Ainda, as inscrições para os banco de talentos exclusivos para pessoas negras e outro para pessoas com deficiência devem ser feitas aqui e aqui.