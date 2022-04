Blogueira acusa influenciador de agressão após suposto flagra em motel

A blogueira e ex-dançarina Kelly Pereira se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na madrugada desta quarta-feira (13), após protagonizar uma cena com o namorado, o também blogueiro e humorista Lucas Ak.

Em vídeo que circula na web, a jovem recém operada de uma lipoaspiração, aparece em cima de um carro e grita com Lucas e pede para que uma moça saia do carro.

De acordo com internautas, o registro foi feito na saída de um motel. Em meio a briga, Kelly afirma que o blogueiro bate nela. “A mãe do seu filho sou eu, eu quero que ela saia. Não encoste em mim! E me bate ai viu? Dentro de casa”, acusa a jovem.