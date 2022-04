Boletim atualiza estado de saúde do ex-BBB Rodrigo após cirurgia: ‘Evoluindo’

De acordo com a nota, o gerente comercial “continua evoluindo e se recuperando”, além de confirmar que a cirurgia “foi um sucesso”. Rodrigo precisou passar por um novo procedimento na perna para para a colocação de uma haste.

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, deu detalhes sobre o estado de saúde do ex-BBB durante uma entrevista ao Jornal Nacional na última quarta-feira (6).

“Não se sabe se pegou medula ou não, mas muito provavelmente não. Ele está com os movimentos do corpo, ele está com movimentos não involuntários. Porque ele se coça, ele aperta a sua mão, ele tem força até, ele mexe a perna. Às vezes, ele quer arrancar alguma coisa porque está incomodando. Então, não são movimentos involuntários”, contou.

