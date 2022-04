Boletim Covid: estado registra 3 óbitos e 451 novos casos da doença

A Bahia registrou 3 mortes e 451 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) no boletim epidemiológico desta sexta-feira (15).

Segundo dados, 1.834.554 casos descartados, 330.799 em investigação e 63.115 profissionais da saúde foram contaminados pela covid-19.

Atualmente, dos 1.538.987 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.508.510 são considerados recuperados e 29.800 tiveram óbito confirmado.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta sexta-feira.

