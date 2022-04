Bolsonaro confirma novo auxílio de R$ 456 antes da Páscoa

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá realizar o pagamento do auxílio no valor de R$456 para milhões de cidadãos de baixa renda.

Os pagamentos começarão a partir da próxima quinta-feira, 14 de abril. Sendo assim, as liberações serão iniciadas antes mesmo do feriado de Páscoa. O valor de R$456 é referente ao recebimento do vale-gás nacional e também do Auxílio Brasil.

O valor de R$ 400 é o mínimo a ser pago por família e poderá ser maior se houver outros benefícios disponíveis, já o do vale-gás é igual para todas as famílias que tem direito – este último benefício é pago a cada dois meses e o total é sempre metade do preço do botijão de 13 kg. O preço nacional é estabelecido com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ou seja, o valor do Vale-Gás não é fixo.

Além disso, enquanto o Auxílio Brasil tem depósitos mensais, o Auxílio Gás só sai a cada dois meses. Em abril, os dois benefícios serão liberados ao mesmo tempo.

Como se inscrever no novo Auxílio de R$456

A inscrição no auxílio de R$456 é feita com base na seleção dos programas do Ministério da Cidadania. Sendo assim, terá direito ao benefício quem está inserido no Cadastro Único (CadÚnico). Para se cadastrar no sistema, é necessário comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo e apresentar os documentos necessário.

Além disso, para receber o benefício o cidadão deverá atender as exigências do programa. Para recebimento do vale-gás, o limite é de meio salário mínimo (R$ 606) per capita. Já o Auxílio Brasil aceita famílias com renda per capita de até R$ 210.

Datas de pagamento O repasse do Auxílio Brasil e Vale-Gás acontecerão simultaneamente neste mês de abril. Os pagamentos serão realizados seguindo a ordem do Número de Identificação Social (NIS) dos aprovados. Veja o calendário de abril: Final do NIS 1: 14 de abril;

Final do NIS 2: 18 de abril;

Final do NIS 3: 19 de abril;

Final do NIS 4: 20 de abril;

Final do NIS 5: 22 de abril;

Final do NIS 6: 25 de abril;

Final do NIS 7: 26 de abril;

Final do NIS 8: 27 de abril;

Final do NIS 9: 28 de abril;

Final do NIS 0: 29 de abril. Outros benefícios sociais Além do Auxílio Brasil e Vale-Gás, o Governo Federal prevê liberar outros dois benefícios sociais: Saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); O saque emergencial do FGTS foi liberado com valor de até R$1 mil. De acordo com as regras de liberação do programa, os saques começarão a partir do dia 20 de abril, para os nascidos em janeiro. As liberações seguirão o mês de aniversário dos trabalhadores. O 13º salário do INSS é pago no segundo semestre de cada ano. No entanto, o Governo decidiu antecipar as liberações no primeiro semestre deste ano. O benefício começará a ser liberado a partir do dia 25.