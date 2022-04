Bom Peixe divulga NOVOS empregos em São Paulo; confira

O Bom Peixe tem novas vagas de empregos em Piracicaba – SP, para profissionais de diversas áreas. Para se inscrever, é necessário ler atentamente todas as informações relevantes sobre a oportunidade desejada. Confira.

Bom Peixe está contratando profissionais em Piracicaba

Novas oportunidades de emprego foram anunciadas para colaboradores com habilidades especializadas em algumas áreas de trabalho. As seguintes vagas estão disponíveis entre as funções em aberto:

Analistas de Atração e Seleção : vivência em áreas de RH, formação superior concluída e conhecimentos em Excel;

: vivência em áreas de RH, formação superior concluída e conhecimentos em Excel; Analistas Tributários Sênior : experiência em gestão, conhecimentos com apuração de impostos diretos, declarações federais, Excel avançado, proatividade, forte olhar para os negócios e vivência no segmento alimentício;

: experiência em gestão, conhecimentos com apuração de impostos diretos, declarações federais, Excel avançado, proatividade, forte olhar para os negócios e vivência no segmento alimentício; Analistas Contábeis Pleno : graduação concluída, conhecimentos em Excel, demonstrações financeiras e perfil analítico;

: graduação concluída, conhecimentos em Excel, demonstrações financeiras e perfil analítico; Analistas de Administração de Pessoal: conhecimento em fiscalização e processo trabalhista, rotinas de departamento pessoal, gestão de benefícios, experiência na função e superior concluído em áreas relacionadas.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas em aberto no Bom Peixe, as partes interessadas devem acessar o link de participação, ler atentamente todos os requisitos para a função desejada e, em seguida, preencher o currículo profissional com todas as informações necessárias, como experiência profissional, endereços de e-mail, números de telefone de contato e cursos profissionais.

Além de um salário baseado no mercado, a companhia oferece benefícios como transporte gratuito, vale alimentação, vale transporte, participação nos resultados, descontos em produtos, café da manhã, assistência farmacêutica, assistência odontológica e assistência médica.

