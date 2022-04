Bombeiros detalham momento de resgate de Rodrigo Mussi em acidente

Os bombeiros que resgataram o ex-BBB Rodrigo Mussi em acidente de carro relembraram o momento durante uma entrevista concedida ao ‘Fantástico’. O ex-BBB estava sem documentos e deu entrada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, como desconhecido.

“Ele apresentava um nível de consciência abaixo de uma pessoa normal. A resposta dele, tanto verbal, que seriam só sons e gemidos, a ocular não apresentava nenhuma resposta, não era reagente. E a física também não tinha resposta”, relatou um sargento do Corpo de Bombeiros ao programa.

O empresário chegou a ter uma parada cardiorrespiratória quando estava a caminho do hospital. “A equipe da guarnição de resgate iniciou a massagem cardiopulmonar até a entrada do centro cirúrgico”, disseram os profissionais.

Os amigos de Rodrigo ficaram sabendo do acidente porque o ex-BBB tinha uma reunião com Viih Tube pela tarde e não apareceu. Eles telefonaram para o empresário, e quem atendeu foi o motorista de aplicativo que diria o carro no momento do acidente, que explicou a situação.

Um motorista de ambulância que passava pelo local no momento do acidente também falou o que fez para ajudar. “O que eu pude fazer foi conversar com ele e manter ele acordado pra ele não se mexer e prejudicar mais o quadro”, relatou.

Rodrigo se envolveu em um grave acidente de carro na madrugada de quinta-feira (31). O brother estava sem cinto e o carro de aplicativo onde ele estava colidiu com um caminhão. Ele permanece internado em estado estável.

