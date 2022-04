Bombeiros fazem rescaldo do incêndio no galpão da Codeba; saiba detalhes

Foto: Eduardo Oliveira/TV Bahia

A equipe do Corpo de Bombeiros faz o processo de rescaldo do incêndio que atingiu o galpão 3 da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) nesta sexta-feira (15). De acordo com informações da corporação, as chamas haviam sido controladas por volta das 10h da manhã, cerca de 9 horas após o início.

Em nota, foi comunicado que os bombeiros conseguiram preservar cerca de 70% da carga do galpão que era de celulose, matéria prima para a fabricação do papel e que é altamente inflamável.

Leia a nota na íntegra:

“Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permanecem atuando no rescaldo do incêndio que atingiu um galpão da Codeba nesta sexta-feira (15) com o apoio de duas retroescavadeiras. Os bombeiros conseguiram preservar em torno de 70% da carga do galpão. Não houve vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida”.

