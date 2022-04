Bombeiros resgatam cão cego preso após temporais no Sul da Bahia

Foto: reprodução Corpo de Bombeiros

Bombeiros resgataram o cão Ório após as fortes chuvas que chegaram ao sul da Bahia na última sexta-feira (15). Caso aconteceu após o animal tentar fugir do barulho dos trovões, na Estrada da Balsa, em Arraia D’Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul do estado.

Assim como outros animais, o medo da chuva assustou o cãozinho, que fugiu do sítio onde vive. Mas a situação se complicou, quando o tutor explicou que o Ório era cego, por isso estaria perdido sem noção de distância.

Após ouvir o choro, o dono do animal descobriu que o cachorro estava preso entre duas paredes de muros. O corpo de bombeiros foi acionado e o resgate durou algumas horas. Os oficiais quebraram parte do muro e entregaram o animalzinho, que ainda rendeu boas fotos.