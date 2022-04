Bombeiros resgataram um gato preso no motor de um veículo, nesta quinta-feira (14) em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano.

Os agentes foram chamados após uma pessoa ouvir os miados vindos do capô do carro. Ao chegarem ao local, a guarnição do 2° Subgrupamento de Bombeiros Militar fez a retirada do animal.

O gato não teve ferimentos aparentes e foi devolvido à tutela da solicitante do caso, que se identificou como tutora do animal.