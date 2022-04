Bombeiros seguem com operação de rescaldo em galpão da Codeba na noite deste sábado (16)

Foto: Divulgação



O Corpo de Bombeiros segue com a operação de rescaldo no galpão da Codeba, em Salvador, na noite deste sábado (16). Segundo nota, os profissionais contam com o apoio de retroescavadeira para o trabalho de eliminar possíveis novos focos que possam surgir, além da retirada de material.

O incêndio atingiu o local na madrugada de sexta-feira (15) e os bombeiros levaram cerca de 9 horas para apagarem fogo e controlarem as chamas. O processo de rescaldo já dura mais de 30 horas.

Não houveram vítimas e as causas que iniciaram o incêndio ainda são desconhecidas.

