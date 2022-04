Bombeiros seguem no combate às chamas no bairro do Comércio

Foto: Divulgação/ASCOM

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) seguem atuando, na manhã deste sábado (16), no rescaldo do incêndio que atingiu um galpão da Codeba, no Comércio. O fogo foi controlado na noite da sexta-feira (15), porém, apesar das chuvas em Salvador, o incêndio segue. Bombeiros estão trabalhando há mais de 30 horas para conter as chamas.

Pelo menos 12 viaturas e três navios rebocadores foram usados pelos bombeiros para conter o fogo. Uma das vias da Avenida da França, localizada em frente ao galpão incendiado, foi isolada e o fluxo de veículos continua com apenas uma das faixas.

A ação é bastante delicada e realizada com bastante cuidado. Não houve vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google notícias