‘Bora Ali?’: 10 lugares para aproveitar o concurso Comida di Buteco

Além de serem uma das paixões dos brasileiros em geral, os botecos são ótimos lugares para se reunir com quem a gente ama, assim como também são ótimos ambientes para conhecer gente nova, até porque tem comidas que você só encontra em botecos! Pensando nisso, nasceu o concurso ‘Comida di Buteco’!

Este ano, a 15ª edição do concurso em Salvador está com 39 participantes, e para facilitar, o iBahia selecionou 10 lugares para você curtir esse feriadão e ajudar a decidir quem leva o prêmio de 2022!

Bora ali?

Espaço Da Neya, Pernambués

O Espaço da Neya está concorrendo com o delicioso prato “Do Mar ao Sertão” , que são cestinhas de massa de pastel, com três recheios: salmão com cheddar, queijo com goiabada e carne seca com requeijão cremoso. Já deu vontade de provar? Então corre pro Boteco Espaço da Neya lá em Pernambués.

Foto: Divulgação

Onde? Rua Diógenes Alves, 144 – Cond. São Judas Tadeu – Parte B do Condomínio | Pernambués, Salvador – BA

Horários:

Quintas, das 15h às 24h

Sextas, das 15h às 24h

Sábados, das 12h às 24h

Domingos, das 12h às 24

Tel: (71) 99314-3319

Xique Xique, Barris

O Xique Xique, que já ganhou outras edições do concurso, concorre com o prato “Marreca Velha”, que é um carré de cordeiro servido com creme de banana-da-terra e aipim com molho de queijo coalho, de dar água na boca!

Foto: Divulgação

Onde? Rua Rockfeller, 39 – A | Barris, Salvador

Horários:

Terças, das 16h às 22h30

Quartas, das 16h às 22h30

Quintas, das 16h às 22h30

Sextas, das 16h às 23h

Sábados, das 13h às 23h

Domingos, das 13h às 21h30

Tel: (71) 3343-6098

Oxente Bar E Petiscaria, Cabula

Já o Oxente bar e Petiscaria está concorrendo com o prato “Tô Frito”, são deliciosos rolinhos super crocantes com recheio de cupim ao molho de cream cheese, pra você se deliciar com amigos ou naquele date!

Foto: Divulgação

Onde? Alameda Uberaba, 445 | Cabula, Salvador – BA

Horários:

Terças, das 16h às 21h30

Quartas, das 16h às 21h30

Quintas, das 16h às 21h30

Sextas, das 16h às 24h

Sábados, das 11h às 24h

Domingos, das 11h à 19h

Tel: (71) 99936-4943

Abará Da Vovó, Santo Antônio

O Abará da Vovó promete ser um forte concorrente ao prêmio com o prato Iscas De Peixe À Moda Da Vovó, são Iscas de peixe empanadas na tapioca e fritas no azeite de dendê, servidas com farofa amarela, efó, molho de camarão. Não dá pra não provar!

Foto: Divulgação

Onde? Rua Direita de Santo Antônio, 18 | Santo Antônio, Salvador

Horários:

Terças, das 15h às 22h

Quartas, das 15h às 22h

Quintas, das 15h às 22h

Sextas, das 15h às 22h

Sábados, das 15h às 22h

Tel: (71) 99396-4978 / (71) 98749-3320

Mocambinho, Dois de Julho

O Mocambinho chegou com tudo com seu prato Sextou que consiste em: carne desfiada no vinho tinto com pimenta dedo-de-moça, alho-poró, azeitonas pretas e lascas de queijo parmesão. Babei só de imaginar essa delícia!

Foto: Divulgação

Onde? Rua da Faísca, 12 | Dois de Julho, Salvador

Horário:

Terças, das 18h à 1h

Quartas, das 18h à 1h

Quintas, das 18h à 1h

Sextas, das 18h à 1h

Sábados, das 18h à 1h

Tel: (71) 3013-0132

Boteco Do Tomé, São Tomé de Paripe

São Tomé de Paripe tem uma vista para o mar espetacular que o soteropolitano, inspirado nela, o Boteco do Tomé lançou o prato “Mar de Queijo” para competir no Comida di Buteco deste ano. O prato é feito com Camarão com queijo coalho grelhado, na chapa, e cebola caramelizada, no melaço de cana. Não tem como ser ruim! Bora?

Foto: Divulgação

Onde? Rua São José de Inema, 2 | São Tomé de Paripe, Salvador – BA

Horário:

Quartas, das 12h às 20h

Quintas, das 12h às 20h

Sextas, das 12h às 23h

Sábados, das 12h às 23h

Domingos, das 12h às 20h

Tel:(71) 99977-4470

Bate Papo Boteco Bar, Sussuarana

O Bate papo também é um forte concorrente ao premio deste ano com o prato “Fumeiro Bate Papo”, que é Carne de fumeiro com aipim e banana fritos, queijo coalho e manteiga de garrafa! Prato perfeito pra curtir em um boteco!

Foto: Divulgação

Onde? Rua Flávio Cavalcante, 190 | Sussuarana, Salvador – BA

Horário:

Segundas, das 16h à 1h

Quartas, das 16h à 1h

Quintas, das 16h à 1h

Sextas, das 16h à 1h

Sábados, das 16h à 1h

Domingos, das 16h à 1h

Telefone: (71) 98867-3900

Navona Bar Do Tonho, Pituba

O famoso Bar do Tonho, está confiante na competição com o prato MexiCoração, uma deliciosa Linguiça em formato de coração, servida com farofa e mandioca frita! Ótima opção para levar os paqueras!

Foto: Divulgação

Onde? Rua Território do Rio Branco, 125 | Pituba, Salvador

Horário:

Segundas, das 11h às 23h

Terças, das 11h às 23h

Quartas, das 11h às 23h

Quintas, das 11h às 23h

Sextas, das 11h às 23h

Sábados, das 11h às 23h

Domingos, das 10h às 20h

Tel: (71) 9369-1103

Roses Bar, Lobato

E para quem acha que os botecos não oferecem pratos chiques e requintados, o Rose’s Bar está na competição para provar o contrário!

Com o prato ‘Moranga da Rose’ o Boteco está firme e forte na competição. O prato é feito com: Moranga de pão artesanal recheado com camarão e molho à base de queijo! Tá bom ou quer mais?

Foto: Divulgação

Onde? Rua Aterro do Joanes, 10 | Lobato, Salvador

Horário:

Quartas, das 12h às 21h

Quintas, das 12h às 21h

Quintas, das 12h às 21h

Sábados, das 12h às 21h

Domingos, das 12h às 21h

Tel: (71) 98874-0787

Recanto Do Moura, São Caetano

Outro forte concorrente é o prato “Adalú Baiano” do Recanto do Moura! Feito com carne de carneiro e camarão, purê de banana-da-terra, molho tropical de manga e outras frutas, acompanhados de farofa de maracujá, o prato promete dar trabalho para os outros competidores! Ficou com vontade de provar? Corre no Recanto do Moura!

Foto: Divulgação

Onde? Rua Rezende de Jesus, 6 | São Caetano, Salvador – BA

Horário:

Segundas, das 17h às 23h

Quartas, das 17h às 23h

Quintas, das 17h às 23h

Sextas, das 17h às 23h

Sábados, das 15h às 23h

Domingos, das 12h às 19h

Telefone: (71) 98826-6611

Vale lembrar que além destes 10, o concurso ainda tem mais 29 locais na disputa, é muito lugar para curtir! Mas não se esqueça de conferir o cardápio completo no site do Comida Di Buteco.

Leia mais sobre o que fazer em Salvador na coluna “Bora Ali?” do iBahia.com e siga o portal no Google Notícias