‘Bora ali?’: 10 lugares para aproveitar o Santo Antônio além do Carmo

Foto: Reprodução Redes Sociais Uma das maiores riquezas de Salvador é o seu Centro Histórico, não só por abrigar nossa arquitetura secular, mas também por ser o berço da cultura soteropolitana, ter um clima acolhedor, além de muitas opções para aproveitar qualquer hora do dia!

No ‘Bora ali?’ desta semana o iBahia vai te apresentar um local que possui muita arte, várias opções de restaurantes, bares e uma vista única para nossa baía-de-todos-os-santos. Hoje nós vamos mergulhar no Santo Antônio Além do Carmo, bairro que já é o queridinho dos turistas e soteropolitanos.

Se você gosta de arte, precisa conhecer o Estúdio Agá, criado em 2017 pelo designer e diretor criativo, Horácio Miranda, ou Hori, o Estúdio abriu as portas numa linda casa no Carmo em novembro de 2021, e é a nova atração do bairro por reunir obras de vários artistas baianos. Vale a pena conhecer!

Onde? Rua Direita de Santo Antônio Além do Carmo, 404.

Horários: quinta, sexta, sábado e domingo, das 16h às 20h

Essa é uma boa opção para quem busca uma boa comida artesanal com tempero diferenciado. Com cardápio assinado pelo chef Juliano Cardozo, o La Tasca é um cantinho especial no Carmo que você precisa conhecer, além de oferecer delícias como defumados, molhos, pães e geleias bem produzidos, eles também oferecem deliciosas tartas, empanadas e drinks. Tudo isso através de uma charmosa janela na Cruz do Pascoal.

Onde? Rua dos Marchantes, 9, Santo Antônio Além do Carmo- Salvador

Horários? De quinta a sábado das 18h as 23h

O dia começa bem com um bom café da manhã! A próxima opção é para quem quer começar a curtir o dia no Santo

Antônio bem cedo. Com ótimas opções de café da manhã a Padoca do Carmo, nos conquista não só pelo charme da decoração mas também pelas ótimas opções com cuscuz, ovos, queijo coalho e fumeiro. Outra boa opção é o café americano, com panquecas, ovos e bacon além de muitas outras delícias! Foto: Reprodução Redes Sociais

Onde? R. do Carmo, 13 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Horários: de terça a quinta de 8h às 11:30 e de sexta a domingo 8h às 11:30 e 16h às 19h

Mais uma boa opção para quem gosta de ambientes artísticos, design e moda! A Casa Boqueirão reúne as três opções e ainda oferece deliciosos quitutes da Casa Castanho. Com ambiente rústico bem decorado, belos quadros e muitas peças de arte da Bahia, o local oferece um excelente ambiente para passar uma tarde aproveitando a vista e o clima que só o Santo Antônio oferece.

Onde? R. Direita de Santo Antônio, 56 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Horários: De quarta e quinta das 14 às 20hs; de sexta a dom das 8 às 20hs

Para quem está buscando uma opção para um delicioso almoço e um ambiente diferenciado, o Poró é uma ótima pedida. Além da decoração impecável, pratos deliciosos e drinks originais, o restaurante se destaca na gastronomia, no ambiente e na vista para baía de todos os santos.

Onde? R. Direita de Santo Antônio, 445 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Horários: Às terça e quarta – das 12h às 21h; às quinta, sexta e sábado – das 12h às 23h; aos domingos – de 12h às 19h

Para quem está em busca de um bom boteco com petiscos, drinks e cerveja gelada, o Bar Ulisses é um clássico do Carmo! Além de oferecer petiscos apetitosos, o Ulisses também oferece ótimas opções de comida baiana, com feijoadas, diversas opções de moquecas, e ambiente acolhedor.

Onde? R. Direita de Santo Antônio, 541 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Horários: às quarta e quinta das 11h às 21h, sextas e sábados das 11h as 22h; Domingos e Feriados das 11h às 18h

Essa opção não é apenas um clássico do Santo Antônio, o Travessas já é quase um ponto turístico da capital baiana. Além de oferecer um dos melhores cachorros-quentes da cidade, o local ainda oferece ótimos salgados para quem precisa fazer um lanche com pouco dinheiro. Não dá para aproveitar o Carmo sem conhecer o Travessas.

Onde? Tv. dos Perdões, 65 – Santo Antônio, Salvador – BA

Telefone: (71) 3242-6497

Horários: Todos os dias das 9h à 00h

O Oliveiras não é apenas um bar ou restaurante, mas também um espaço cultural marcante e característico do bairro do Carmo. Além de oferecer cervejas e um cardápio original, o Oliveira também oferece o famoso “gengibrinho”, cachaça à base de gengibre que faz a alegria dos soteropolitanos, muita música boa e shows alternativos.

Onde? R. Direita de Santo Antônio, 110 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Horários: De quinta a sábado das 18h às 00h

Para os apaixonados por frutos do mar, o Carmo também oferece o restaurante Raiz, ambiente aconchegante com vista privilegiada, o local oferece pratos diferenciados e drinks originais para o cliente.

Onde? R. do Carmo, 6 – Santo Antônio, Salvador

Horários: Sex: 16h – 22h / Sab: 12h – 22h / Dom: 12h – 20h

Outro ponto clássico e histórico do Santo Antônio é o Bar do Pascoal, que vem desde 1952 oferecendo um ótimo ambiente com uma varanda aconchegante e disputada para aproveitar o pôr-do-sol baiano.

Onde? R. Direita de Santo Antônio, 02 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador