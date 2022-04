‘Bora ali?’: Conheça 9 locais para aproveitar na Ribeira

Salvador é uma cidade historicamente dividida em duas: alta e baixa. Mas quem conhece sabe, existem várias cidades dentro da capital baiana, pensando em desbravar essas cidades o ‘Bora Ali?’ está desbravando os bairros soteropolitanos e tudo que de melhor eles têm a oferecer. Já passamos por Itapuã e pelo Nordeste de Amaralina.

Hoje vamos mergulhar em uma joia da cidade-baixa, muito famosa pela praia da Penha e pelo sorvete, hoje o iBahia te apresenta nove locais maravilhosos para aproveitar o bairro da Ribeira.

Bora ali?

1. Sorveteria da Ribeira

A clássica Sorveteria da Ribeira vem desde 1931 sendo uma das paixões dod soteropolitanos e dos turistas. Com inúmeros sabores, a sorveteria já é quase um ponto turístico na cidade. Além de degustar os sorvetes, você aproveita a vista da praia da Ribeira.

Onde? R. da Penha, 87 – Ribeira, Salvador

Horários: Todos os dias das 8h às 22h

2. Solar Amado Bahia

Por falar em sorvetes clássicos, que tal conhecer o Museu do Sorvete? O Solar Amado Bahia é um espaço cultural destinado aos que são apaixonados por sorvete! O casarão histórico foi restaurado, e por si só, já é uma atração, mas além de reunir uma linda exposição, lá você não vai passar vontade, pois também vendem-se deliciosas opções de sorvete e picolés!

Onde? R. Porto dos Tainheiros, 80 – Ribeira, Salvador

Horários: Todos os dias das 13h às 21h

3. O Quiosque do Ari

Tá afim de curtir uma boa refeição com uma cervejinha gelada e uma vista?

Essa dica é perfeita para quem quer curtir um delicioso almoço com cerveja gelada e uma ótima vista para a praia da Ribeira. Com pratos como arrumadinhos, escondidinhos, moquecas e petiscos, o Quiosque do Ari vem desde 1994 oferecendo muita qualidade e bom atendimento!

Onde? Av. Beira Mar, 28-30 – Ribeira, Salvador

Horários: Todos os dias | De 9h a 00h

4. Restaurante Casa da Chef

Buscando um local aconchegante com uma comida bem gostosa? Corre para a Casa da Chef! Com um cardápio diversificado, a Casa da Chef oferece petiscos, bolinhos, feijoada, escondidinho, massas e muito mais! Tem para todos os gostos. Além da comida gostosa, você também pode saborear um bom vinho!

Não dá pra ir na Ribeira sem se deliciar com os pratos da Casa da Chef!

Onde? Av. Beira Mar, 89 – Ribeira, Salvador

Horários: Sexta 17:00-22:30

Sábado 12:00-22:30

Domingo/Feriados 12:00-17:00

5. Bar Cantinho da Telma

Tem dias que bate aquela fome clássica de um bom pirão com carne no Sol né? Nesses dias a dica é colar na Ribeira para aproveitar os quitutes do Cantinho da Telma, além das delícias e do ótimo atendimento, você se delicia à beira mar com uma vista que só a Ribeira pode te proporcionar!

Partiu?

Onde? Av. Beira Mar, 55 – Ribeira, Salvador

Horários: Quinta à terça das 11h às 22h

6. Restaurante O Bombordo

O Bombordo vem servindo qualidade e bom atendimento desde 1997, um ponto clássico e tradicional na da Av. Beira Mar, oferecendo moquecas, peixes, camarão, frutos do mar e muito mais, com uma das melhores vistas da Ribeira!

Onde? Av. Beira Mar, 340 – Ribeira, Salvador

Horário: De segunda à domingo, das 11h às 23:30h

7. Big Moqueca

Essa dica é pra quem está dando aquele passeio na Ribeira e quer aproveitar a culinária baiana: cole no Big Moqueca! Várias opções de moquecas e frutos do mar, como lagostas, caranguejos, lambretas, bobó de camarão entre outras delícias!

Onde? R. da Pedra Furada, sn – Monte Serrat, Salvador

Horários: Todos os dias de 10h às 22h

8. Pietro Restaurante

Com uma belíssima vista, drinks deliciosos e originais o Pietro ‘s Restaurante ou Pietro’ s Bar, é uma ótima opção para curtir o fim de tarde e a noite com uma vista maravilhosa do Monte Serrat! Além das bebidas, o local também oferece deliciosos petiscos e pratos, além de uma bela decoração e ambiente arbóreo! Vale muito a pena conhecer!

Onde? R. Rio Negro, R. da Pedra Furada, 6 – Monte Serrat, Salvador

Horários: Às terças das 11h Às 17h de quinta a domingo das 11h às 17h

9. Tijupá Salvador

Essa é aquela opção clássica para levar a família inteira para curtir o almoço de domingo na Ribeira! O Tijupá Salvador é um belo restaurante típico da Ribeira, com boa comida, várias opções de frutos do mar, uma belíssima vista para a praia e muita música ao vivo!

Onde? Rua Porto dos Tainheiros, 9, Saveiro Clube da Bahia, Salvador

Horários: De terça a domingo, a partir das 11h.

Tel: 71 3237 8512

