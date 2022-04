‘Bora ali?’ especial de Páscoa: 10 locais com cardápio especial para aproveitar o feriado

Foto: Divulgação A Páscoa é um daqueles momentos clássicos para reunir a família ao redor de um banquete baiano, com todas as delícias da nossa culinária e aproveitar a presença de quem mais amamos. Mas esse encontro, não necessariamente precisa ser em casa, não é mesmo? Pensando em levar você e sua família para aproveitar a páscoa de maneira especial, selecionamos 10 locais com menu especial para você levar toda a família!

Buscando um local com uma gastronomia especial e diferenciada para aproveitar o feriado? O restaurante Manga preparou um prato exclusivo para o almoço e jantar da Sexta-feira da Paixão, um Lombo de bacalhau cozido lentamente no azeite, castanha do Pará, tapioca, ervilha, cogumelos e trufa negra, servido no à la carte. Além deste, o restaurante também oferece o peixe no menu de degustação.

Para a sobremesa o Manga oferece uma sobremesa exclusiva para a data: o Picolé de Páscoa, picolé de 3 chocolates, com praliné de amêndoas e caramelo! Já deu água na boca? Então bora pro Manga!

Onde? Rua Professora Almerinda Dultra 40 Rio Vermelho, Salvador

Horário de Funcionamento?

Quarta – Sex: 19h às 22h30

Sábado – 12h30 às 15h à 19h às 22h30

Para comemorar seus 10 anos de portas abertas, o Pasta em Casa também preparou menu especial para receber a todos nesta Páscoa. De entrada você pode se deliciar com um Brandade de Bacalhau gratinado, que leva o peixe desfiado, com purê de batata, creme fresco, parmesão e farofa de pão, entre outras opções. Para o prato principal, o Pasta oferece massas e carnes especiais, com a excelência de sempre, com Torteloni de queijo, lasanha de bacalhau, pernil de cordeiro com couscous Marroquino e a novida fica por conta do escalopinho Al limone, com purê de mandioquinha e farofa crocante! Com todas essas opções, fica difícil não correr pra lá!

Onde? Rua Professor Almerinda Dutra, 65 Rio Vermelho, Salvador

Horários: Segunda: 10h às 18h

Terça à Domingo: 10h às 22h

Pedidos realizados após 22h

Telefone: 71 3334-7232 / 71 99325-4000

Para quem gosta de manter a tradição na Páscoa, uma ótima opção é correr para o La Pasta Gialla! Para essa data especial, o restaurante preparou um menu especial para data, contando com parpadele tradicional ao creme de alho poró, com lascas de bacalhau e tomate cereja, no prato principal e para sobremesa teremos mousse de chocolate com raspas de chocolate meio amargo! Combinação perfeita né? Bora?

Onde? Rua Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho – Salvador.

Horários: Sexta-feira, 15 de abril, no almoço (12h30 às 15h) e jantar (19h às 22h30)

Tel: 71 3506-2744 | 71 9143-1310

Outra ótima opção para aproveitar o feriado é colar no Wish Hotel da Bahia, que vai oferecer um brunch especial no domingo de Páscoa, com música ao vivo!

Entre os pratos especiais estão o Quiche de Carne Seca com Alho Poró, Carpaccio de Abóbora Moranga, panquecas doces e muitas outras opções!

Onde? Av. Sete de Setembro, 1537 – Dois de Julho, Salvador

Horários: das 12h30 às 15h30

Obs: As reservas podem ser feitas diretamente na recepção, pelo telefone (71) 3021-6700.

O charmoso Cuco Bistrô,não poderia faltar na nossa lista! Além de oferecer um ambiente acolhedor, o restaurante preparou também um menu delicioso para aproveitar a Páscoa, com filé de peixe nobre marinado e grelhado, servido com cuscuz marroquino, mini legumes refogados em azeite extra virgem e molho de ervas frescas.

Onde? Largo do Cruzeiro de São Francisco, 6

Para quem está buscando uma opção vegana de ceia de Páscoa, indicamos o Mascavo Vegano!

O destaque para esse feriado são os combos: abará com cerveja e hambúrguer de shitake com batata frita!

Onde? R. Direita do Santo Antônio, 71, loja 7; Santo Antônio Além do Carmo, Salvador.

Tel: (71) 98816-6606 / 3358-9292

O Mariposa Pelourinho, é uma ótima opção para quem está buscando uma ceia especial com direito a um passeio turístico. No cardápio especial para data os destaques são risoto de camarão ao sumo, com raspas de limão siciliano e salmão ao molho de maracujá, com purê de banana da terra e farofa de quinoa com castanha do Pará e coentro.

De dar água na boca, né?

Onde? Largo Terreiro de Jesus, 17 – 100, Pelourinho

Páscoa é uma época perfeita para se deliciar com peixes e frutos do mar! Pensando nisso o Restaurante Uauá, está com um cardápio especial com pratos como

peixe a dorê ao molho de camarão, moquecas e ensopados de peixe e camarão! Não dá pra não aproveitar, né?

Onde? Rua Maciel de Baixo, 36 – 1º andar, Pelourinho

Telefone: (71) 9 9179-2533

Outra opção maravilhosa é aproveitar a Páscoa no Solar Baía! Como prato especial para data, o restaurante oferece o famoso Marepe, filé de peixe grelhado com tomatinhos e alhos assados no azeite, manjericão fresco e legumes salteados na manteiga. De dar água na boca!

Além das opções maravilhosas, o local também oferece um ambiente acolhedor e bem decorado, com música ao vivo! Lembrando que no Solar, seu pet está super convidado e será bem recebido!

Foto: Divulgação

Onde? Rua da Fonte do Boi, 24 – Rio Vermelho

Horários: Aberto todos os dias

Domingos; Terças e Quartas das 11h30 às 23h

Segundas; Quintas; Sextas e Sábados das 11h30 às 23h

Telefone: (71) 99658-8870

Essa dica é para quem está buscando aproveitar a ceia de Páscoa para matar a fome de frutos do mar! O restaurante Maria Mata Mouro, oferece o delicioso arroz com frutos do mar e o espaguete com frutos do mar! Além de um ambiente delicioso e ótimo atendimento!