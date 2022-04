Br Talent divulga NOVAS vagas de emprego; confira os cargos

A Br Talent, líder em consultoria de RH, está contratando profissionais para empregos em várias localidades. Com as novas vagas, destaca-se os trabalhadores com espírito proativo e com vontade de aprender. Confira, a seguir, o quadro completo de oportunidades.

Br Talent divulgou novas oportunidades de trabalho incluindo estágios de nível superior

A Br Talent é uma das maiores empresas do Brasil direcionada para o segmento de Recursos Humanos. A companhia se destaca na parte de recrutamento de profissionais, assim como seleção e desenvolvimento pessoal e treinamento.

Com as vagas ofertadas, alguns requisitos são exigidos para aplicação de candidatura. Entre estes, pode-se destacar ter nível fluente em inglês, residir no local de trabalho e estar disponível para viajar. Quanto aos benefícios, a empresa proporciona seguro de vida, assistências, vale alimentação e faixa salarial a combinar. Confira os cargos:

Estágio em área Jurídica (São Paulo);

Supervisor em Loja (Balneário Camboriú);

Estágio em área de Pós Vendas (São Paulo);

Estágio na área de Investimentos Financeiro (São Paulo);

Estágio em Trade Marketing (Rio de Janeiro);

Advogado em área Regulatória (Salvador);

Analista Sênior em Comunicação (Salvador);

Estágio em Trade Marketing (Salvador);

Estágio em Logística e Planejamento (São Paulo);

Analista Sênior em Comunicação Digital (Salvador).

Como se candidatar

Concorrer a um cargo na Br Talent requer a participação em um processo seletivo. Para isso, basta entrar na página do participante e selecionar a vaga de interesse para manifestar interesse no botão “Candidatar-se”.

